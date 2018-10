PSG : Le PSG veut chiper une pépite à Nantes au mercato !

Dans : PSG, FC Nantes, Ligue 1, Mercato.

Très actif sur le marché des transferts cet été malgré quelques transferts qui ont interrogé, le Paris Saint-Germain a également la volonté d’être présent sur le marché des jeunes joueurs à pré-former. Et dans cette optique, le club de la capitale aurait jeté son dévolu sur une pépite de Ligue 1 en vue du mercato hivernal. En effet, selon les informations obtenues par Paris-United, c'est l'attaquant de 16 ans évoluant au FC Nantes, Joe-Loïc Afframah, qui est visé.

« A noter, que le cabinet Rogon – qui s’est occupé des arrivées de Thilo Kehrer et Éric Maxim Choupo–Moting cet été - est impliqué dans ce dossier. Leur proximité va encore plus loin puisque selon nos informations Antero Henrique leur a conseillé deux joueurs du centre de formation du PSG : Tanguy Kouassi Nianzou et Arnaud Kalimuendo » précise le média parisien, pour qui l’arrivée du jeune nantais au Paris Saint-Germain pourrait donc être rapidement bouclée. Reste tout de même à voir la position du joueur en question et de son entourage dans ce dossier mené par le directeur sportif Antero Henrique.