PSG : Le PSG sur un énorme deal en Italie ?

Dans : PSG, Serie A, Mercato.

Intéressé par le recrutement de Mauro Icardi durant le mercato, le Paris Saint-Germain pourrait se servir de Javier Pastore.

L'avenir de Javier Pastore au sein du club de la capitale française s'écrit toujours en pointillés. En manque de temps de jeu, le milieu de terrain de 28 ans envisage de faire ses valises au cours du mois de janvier. Enfin en pleine possession de ses moyens physiques, El Flaco veut redevenir un titulaire à part entière dans un grand club européen, dans l'objectif d'aller à la Coupe du Monde 2018. Une volonté que le PSG peut difficilement lui offrir. Par conséquent, son départ est à l'étude, même si Unai Emery souhaite le conserver. Si le PSG pourrait se servir des envies d'ailleurs de Pastore pour renflouer ses caisses, et rentrer ainsi dans les clous du fair-play financier de l'UEFA, le club parisien envisagerait plutôt de l'utiliser en tant que monnaie d'échange dans un futur transfert.

Pisté par l'Inter au mercato, Pastore pourrait effectivement partir chez les Milanais... pour faire baisser le prix de Mauro Icardi. Selon le quotidien espagnol AS, Antero Henrique penserait à ce type d'opération pour recruter l'attaquant argentin. Très bon sous le maillot des Nerazzurri, avec qui il a notamment marqué 17 buts en Serie A, le joueur de 24 ans serait le concurrent puis le successeur idéal d’Edinson Cavani dans l'esprit du directeur sportif. Bien décidé à faire fructifier son travail de l'été dernier, marqué par les arrivées de Neymar et de Mbappé, Henrique rêve désormais encore plus grand avec Icardi. Mais rien ne sera simple dans ce dossier, car s'il dispose d'une clause libératoire de 100 millions d’euros, l'ancien de la Sampdoria est aussi courtisé par le Real Madrid, futur adversaire du PSG en Ligue des Champions.