PSG : Le PSG pas une vraie équipe en Europe ? Verratti accuse

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

La campagne 2018-2019 du Paris Saint-Germain en Ligue des champions n'a pas débuté de manière idéale, le club de la capitale s'inclinant à Liverpool après un match bâclé. Pour certains, le PSG a confirmé à Anfield Road son incapacité à hausser le ton loin du Parc des Princes en C1, rappelant les sinistres défaites à Barcelone, Madrid ou bien encore Munich. Interrogé sur cette grosse lacune du Paris SG, Marco Verratti estime que si cela s'est parfois joué sur des détails, il est évident que la formation parisienne a de grosses responsabilités.

Et le milieu italien du PSG de les dévoiler dans Le Parisien. « Y a-t-il un blocage contre les grands d’Europe en déplacement ? Non, ce n’est pas un blocage. A chaque fois, on était proches… On est tristes après ces défaites. Mais je pense que, si tu es proche de gagner, c’est que tu as fait du bon travail aussi. Ce sont des petits épisodes, des petites choses à améliorer. A Madrid, en deuxième mi-temps, on était sûrs de ramener la victoire et on perd 3-1. Des fois, c’est aussi de notre faute. On doit être un peu plus malins, plus vicieux. C’est pour ça qu’il est important qu’un groupe soit bien ensemble. Il y a des moments où il faut savoir souffrir, défendre à onze et faire les plus grands efforts pour ne pas offrir des buts faciles », prévient Marco Verratti histoire de responsabiliser tout le monde à quelques heures de la réception de l'Etoile Rouge de Belgrade au Parc des Princes.