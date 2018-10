PSG : Le PSG garde espoir pour Rabiot, on dit merci... Tuchel !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

En fin de contrat en juin prochain au Paris Saint-Germain, Adrien Rabiot semblait être parti pour quitter le club de la capitale, libre de tout contrat.

Mais selon les informations obtenues par Le Parisien, l’espoir existe encore du côté de l’état-major du PSG. Et pour cause, la belle relation entre Thomas Tuchel et l’international français pourrait sauver la mise à Nasser Al-Khelaïfi. « Désormais, le lien le plus solide qui le relie au club n’est autre que Thomas Tuchel. Fin psychologue et bienveillant, le nouvel entraîneur a réussi à créer en trois mois une relation de confiance avec l’international français » explique le quotidien francilien.

En revanche, le PSG, qui rêvait d’une prolongation longue durée (jusqu’en 2023 ou 2024) a visiblement revu à la baisse cet objectif. En toute logique, le club de la capitale devrait s’adapter aux demandes du clan Rabiot. Il faut dire que Nasser Al-Khelaïfi n’a plus trop le choix. De plus, il devrait verser au joueur une prime XXL à la signature de son futur contrat. Mais à n’en pas douter, certaines formations comme la Juve ou le Barça reviendront aux renseignements dans les prochaines semaines. Histoire de compliquer un peu la tâche du leader de la Ligue 1…