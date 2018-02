PSG : Le PSG déjà attaqué au mercato !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Serie A.

Titulaire face au FC Sochaux mardi soir en Coupe de France (1-4), Thomas Meunier n’est pas vraiment un joueur majeur aux yeux d’Unai Emery cette saison.

Et pour cause, le coach basque a souvent préféré Dani Alves à l’international belge, notamment lors des gros matchs comme à Munich ou encore du côté de Lyon. Une situation qui pourrait agacer le défenseur droit de 26 ans, et qui suscite forcément la convoitise de certaines grosses écuries européennes. Ces dernières semaines, un intérêt du Real Madrid avait filtré pour Thomas Meunier. Mais ce mercredi, c’est à la Juventus Turin que l’ex-défenseur de Bruges est associé.

En effet, Tuttosport affirme que Thomas Meunier est dans le viseur de l’actuel dauphin de Naples en Italie. La Juventus Turin cherche un remplaçant à Stephan Lichtsteiner, libre dans six mois, et Thomas Meunier aurait le profil demandé par Massimiliano Allegri. Néanmoins, le défenseur du PSG n’est pas la seule cible de la Vielle Dame puisque le profil d’Hector Bellerin (Arsenal) plairait également au coach transalpin. Si la situation sportive de Thomas Meunier ne s’améliore pas d’ici la fin de la saison, il y a fort à parier que le joueur étudiera avec intérêt la proposition de la Juventus. Et le PSG pourrait s’en mordre les doigts à la vue du potentiel certain de son défenseur belge…