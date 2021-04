PSG : Le problème de Paris dévoilé, ni physique, ni tactique

Dans : PSG.

Très bon en première mi-temps, le PSG s’est écroulé après le repos face à Manchester City au Parc des Princes (1-2).

L’égalisation de Kevin De Bruyne a assommé le Paris Saint-Germain, qui a rapidement concédé le deuxième but sur un coup-franc de Ryad Mahrez. Il restait du temps pour réagir, mais le PSG a été incapable de sonner la révolte dans les vingt dernières minutes du match et devra réaliser l’exploit à Manchester City dans une semaine. Sur le plateau de BeinSports en Angleterre, Arsène Wenger a analysé la défaite du PSG et selon lui, le physique n’est pas le nœud du problème pour l’équipe de Mauricio Pochettino. L’entraîneur historique d’Arsenal estime que tout est une question de mental pour le PSG, plombé face à Manchester City par ses trop nombreuses défaites en Ligue 1.

D’un point de vue purement psychologique, l’explication livrée par celui qui travaille maintenant à la FIFA est très intéressante. « Ce qui était intéressant, c’est de voir qu’à 1-1, le PSG s’est effondré sur un plan mental. C’est lié au fait que cette équipe a perdu cette saison huit matchs en Ligue 1. Cela a des conséquences dans ce genre de situations. A 1-1, l’équipe se souvient qu’elle a perdu beaucoup de matchs cette année, ce n’est pas comme si elle se sentait imbattable. Sa confiance a diminué considérablement. Alors quand Manchester City a égalisé, l’impact psychologique était trop important pour Paris » a livré Arsène Wenger, pour qui les défaites accumulées par le PSG en Ligue 1 contre l’OM, Lyon, Nantes ou encore Monaco et Lille ont plombé les coéquipiers de Neymar psychologiquement. Au-delà de régler les problèmes techniques et tactiques, Mauricio Pochettino devra donc aussi soigner les têtes avant le match retour à Manchester City. Cela fait bien du travail en l’espace d’une petite semaine…