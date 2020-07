PSG : Le point faible du Paris SG, c'est Tuchel balance Rothen

Dans : PSG.

Sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2021, Thomas Tuchel devrait toujours être sur le banc du club francilien la saison prochaine.

A moins d’une véritable catastrophe lors des finales de Coupe de la Ligue et de Coupe de France, l’Allemand sera toujours à la tête du PSG en 2020-2021. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’ancien entraîneur du Borussia Dortmund divise les observateurs du Paris Saint-Germain. Interrogé au sujet de Thomas Tuchel sur l’antenne de RMC, Jérôme Rothen s’est toutefois montré impitoyable à l’égard de l’entraîneur parisien. Le chroniqueur de l’After Foot estime notamment que Thomas Tuchel est le principal responsable du départ d’Edinson Cavani, le meilleur buteur de l’histoire du PSG. Il y a de quoi l’avoir mauvaise…

« Moi, je ne l’aurais pas gardé Tuchel. Il fait de la merde depuis qu’il est arrivé. Il faut voir l’équipe qu’il a entre les mains... Vous vous rappelez la fin de saison l’année dernière ? La défaite contre Rennes en finale ? C’était catastrophique. Ça laisse des traces. Cette saison il y a eu des piqûres de rappel comme le match à Madrid où la gestion des joueurs a laissé à désirer. Il a réussi à faire perdre confiance à des joueurs comme Thomas Meunier, qui n’a pas été conservé. C’est aussi à cause de lui si Cavani part. Pourquoi il avait demandé à partir en janvier ? Parce qu’il se sentait dénigré par l’entraîneur. Combien de fois il est resté sur le banc alors que le Icardi n’en glandait pas une devant ? C’est encore un gros point noir pour Tuchel. Il y a ce match aller complètement raté à Dortmund. Encore une fois il nous a inventé un truc tactique, et le PSG s’en sort avec le retour à huis clos. On ne saura jamais si avec du public, la pression, ils auraient eu les “cojones”. Je suis désolé, pour moi, Tuchel a tout à prouver » a balancé Jérôme Rothen, véritablement sans pitié. Thomas Tuchel sera assurément attendu au tournant dans les semaines à venir…