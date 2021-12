PSG : Le plus gros contrat de l'histoire pour Zidane ?

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

En cas de départ de l’entraîneur Mauricio Pochettino, le Paris Saint-Germain envisage d’installer Zinédine Zidane sur son banc. Mais après une conversation avec le technicien lundi, Lionel Charbonnier ne le sent pas attiré par le club francilien.

Alors que Mauricio Pochettino dément les rumeurs, le nom de Zinédine Zidane continue de circuler. Le Français serait bien la priorité du Paris Saint-Germain en cas de départ de son actuel entraîneur, dont le travail ne donne pas entière satisfaction. Reste à savoir où en est vraiment la réflexion du club de la capitale. La direction francilienne aurait-elle déjà pris contact avec l’ancien coach du Real Madrid ? Lionel Charbonnier ne connaît pas tous ces détails. En revanche, après la réunion des champions du monde 1998 lundi à Paris, le consultant de RMC sent une tendance négative pour le Paris Saint-Germain.

« Zizou n’a pas trop envie d’aller au PSG »

L’effet #Zidane au #PSG n’a pas tardé. Prochaine étape : la billetterie du Parc des Princes sur le site officiel de l’OM 😂 pic.twitter.com/jklnbSsQqr — Nicolas Puiravau (@nikop17) December 7, 2021

« Mon ressenti, c’est que je pense que Zizou n’a pas trop envie d’aller au PSG, mais que – ça n’engage que moi – s’il signe au PSG, c’est qu’on lui aura offert le plus gros contrat de l’histoire du football, a confié Lionel Charbonnier. Je le sens comme ça. Avec les pleins pouvoirs. Mais on n’en a pas du tout parlé, ça n’engage que moi. Le seul truc que je lui ai dit, c’est : "Zizou, si ça avait été la Juve ?" Il m’a répondu : "Là, c’est pas pareil". Mais c’est normal. Il n’a pas le même vécu au PSG qu’à la Juve. »

Sa version confirme plus ou moins celle du journaliste Fred Hermel, qui voyait le technicien dans l’attente d’une offre pour les Bleus. « On sait qu’il a de bons contacts au Qatar. Zidane ne me l’a pas dit, mais je sais qu’il a été contacté par le Qatar, commentait le spécialiste. (...) Zidane attend l’équipe de France. Après, on ne sait jamais ce qu’il peut se passer... Je dis que ce n’est pas impossible, même si ce n'est pas d'actualité, qu’il aille un jour au PSG. Oui, il attend l’équipe de France. Mais est-ce qu’on peut dire aujourd’hui avec certitude que Deschamps partira après la Coupe du monde au Qatar ? » Rappelons que le sélectionneur sous contrat jusqu'en 2022 a convenu avec la FFF qu'il ne prolongerait pas avant le prochain Mondial.