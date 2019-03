PSG : Le plan diabolique d’Al-Khelaïfi pour tuer le mercato du Barça

Dans : PSG, Liga, Mercato.

Lorsque l’on s’attaque aux joueurs du Paris Saint-Germain au mercato, mieux vaut avoir assuré ses arrières. Demandez donc au FC Barcelone…

Ces dernières années, le club catalan a osé s’approcher de Thiago Silva, Marquinhos, Marco Verratti ou encore Adrien Rabiot. De quoi provoquer la colère de Nasser Al-Khelaïfi dont la vengeance a été décryptée par le quotidien Sport. Pour commencer, le président parisien a fait sauter la clause libératoire à 222 M€ de Neymar. Et ce n’était qu’un début. Car le champion de France s’est ensuite intéressé à Ivan Rakitic et Jordi Alba l’été dernier, avant de tenter sa chance avec Ousmane Dembélé et Philippe Coutinho.

Puis on a eu droit au dossier Frenkie de Jong finalement remporté par le Barça. Bien évidemment, cela n’a fait qu’encourager Al-Khelaïfi, qui a donc décidé de compliquer le mercato barcelonais. En effet, le Qatari se place désormais sur toutes les cibles des Blaugrana. Qu’il s’agisse du défenseur central Matthijs De Ligt ou de l’attaquant Luka Jovic, le PSG les veut tous même s’il n’en a pas besoin. Une manière de faire gonfler les prix. Autant dire que la hache de guerre est loin d’être enterrée.