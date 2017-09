PSG : Le phénomène Neymar remplit déjà les caisses du club

Dans : PSG, Ligue 1.

Comme le souhaitait le club de la capitale à sa signature, Neymar bat des records dans les boutiques du Paris Saint-Germain depuis son arrivée cet été.

Les chiffres sont affolants, à la hauteur de l’exposition médiatique de son transfert et des attentes placées en lui cet été. S’il est encore trop tôt pour que le Brésilien fracasse déjà des records sur le terrain, il est déjà champion du marketing au PSG. Selon les informations de RMC Sport, 50.000 maillots floqués du nom de l’ancienne star du FC Barcelone ont déjà été vendus par le PSG, dont plus de 10.000 dès la première semaine après sa signature au club.

Autre chiffre impressionnant : 70% des flocages réalisés en boutique sont au nom de Neymar, devant Edinson Cavani et Kylian Mbappé. « C’est extraordinaire au sens littéral du terme. On multiplie par 10 les quantités de ventes de maillots, même par rapport à l’époque de Beckham ou de Zlatan » explique Fabien Allègre, responsable du merchandising à RMC. « La priorité, c’est d’assurer la continuité pour éviter la rupture de stock de maillot, notamment pour Noël, car c’est le plus gros levier en termes de chiffre d’affaires » ajoute-t-il. C’était attendu, le phénomène Neymar a bien lieu dans le domaine du marketing. Pour le plus grand bonheur de Nasser Al-Khelaïfi.