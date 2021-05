PSG : Le patron c’est Mbappé, Di Meco clashe Neymar

Dans : PSG.

En l’absence de Kylian Mbappé, Neymar n’a pas porté le PSG sur ses épaules lors des chocs face à Manchester City et Rennes.

Très décevant contre le Stade Rennais dimanche soir, Neymar essuie de nombreuses critiques de la part des supporters et des observateurs du PSG, alors même qu’il vient de prolonger son contrat en faveur de Paris. Il faut dire que le Brésilien était très attendu en l’absence de Kylian Mbappé, et a cruellement déçu. Le constat est d’autant plus terrible pour Neymar que Mbappé a parfaitement assumé son rôle de patron du PSG lorsque le Brésilien était absent, notamment en Ligue des Champions face au FC Barcelone. Sur l’antenne de RMC, Eric Di Meco a ainsi tapé sur le n°10 de Paris et a critiqué le choix du PSG de le prolonger.

« Quand Neymar n’était pas là, il y en a un qui a assumé, c’est Mbappé. Il a envoyé Paris en quart de finale et en demi-finale (de la Ligue des Champions cette saison, ndlr). Mbappé ! Lui, il a assumé ! Par contre, Neymar n’a pas assumé quand Mbappé n’était pas là » a argumenté Eric Di Meco, chantant les louanges de Kylian Mbappé et tapant au contraire sur Neymar, trop discret face à Manchester City en Ligue des Champions et loin d’être au top contre le Stade Rennais dimanche soir en Ligue 1 dans un match crucial pour le titre. « Il n’a pas été décisif, il fait des arabesques… Moi, j’ai zéro souci avec lui, Neymar fait sa carrière, Paris fait comme il veut, si le club est content d’avoir Neymar, il peut le prolonger 20 ans, tant mieux pour lui » a-t-il ensuite conclu. Des critiques que le Brésilien du PSG devra accepter afin de se remettre en question et être plus performant à l’avenir à Paris. Avec ou sans Kylian Mbappé sur la pelouse à ses côtés…