PSG : Le Paris SG d'Al-Khelaifi accusé d’être « fabriqué et laid »

Il n'y a pas que le Brexit dans la vie en Angleterre, il y a aussi le football. Et la perspective de voir le Paris Saint-Germain sortir Manchester United de la Ligue des champions fait plaisir à une partie des amateurs de foot, et en met en rogne une autre partie. Car à l'image de Manchester City, financé par des fonds venus des Emirats, le PSG traîne de l'autre côté de la Manche l'image d'une formation sans limite sur le plan financier. Même si les choses évoluent tout de même dans le bon sens pour le Paris SG, des voix s'élèvent toujours pour contester la réussite du Paris Saint-Germain version Nasser Al-Khelaifi.

Dans Le Parisien, Simon Jordan, qui était le propriétaire de Crystal Palace et a toujours un avis très écouté en Premier League, frappe fort sur le PSG, mais pas que le Paris SG. « Il y a quelque chose de laid dans la réussite de Paris. Ils l’ont fait avec l’argent d’un autre. C’est moche. Pour moi, le PSG reste un club fabriqué, comme Manchester City et Chelsea et même le Real Madrid du temps des Galactiques. Les valeurs sont très importantes dans un grand club de football. Il n’y a pas que l’argent qui compte », explique l'homme d'affaires, qui ne sera pas de ceux qui en Angleterre se réjouiront de voir éventuellement Manchester United passer à la trappe à Paris.