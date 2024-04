PSG ‍: Le Parc insulte Antero Henrique, Luis Enrique fait l'autruche

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Samedi soir, les ultras de la tribune Auteuil ont soutenu leur direction pour une fois. Seul Antero Henrique, annoncé comme voulant faire virer Luis Campos, a été attaqué. Luis Enrique n'a pas voulu se mêler de la polémique.

Alors que le PSG retrouve les quarts de finale de la Ligue des champions, les ultras respectent l'union sacrée malgré les récentes polémiques. Ils l'ont montré contre Clermont samedi soir. Ils ont déployé des banderoles en tribune visant Nasser Al-Khelaifi, Luis Campos et Luis Enrique. Mais, pour une fois, ce n'était pas pour critiquer ces hommes, c'était pour les soutenir chaleureusement. « Président Nasser, Mr Campos et Coach Enrique, un trio qui met le PSG à l’honneur », ont-ils écrit. La seule personne attaquée ne travaille plus pour le PSG officiellement. Il s'agit d'Antero Henrique, décrit comme « le cancer du PSG » par la tribune Auteuil. Il est vrai qu'en coulisses, le Portugais agit pour faire virer Luis Campos du PSG.

Luis Enrique a zappé les banderoles

Il n'en était pas de même pour l'autre Enrique du PSG, l'entraîneur Luis Enrique comme le soulignait une banderole : « Le seul Enrique que l’on veut au PSG c’est Luis ». Flatteur pour le technicien qui a été interrogé en conférence de presse sur ces fameuses banderoles. Le coach du PSG a préféré éviter toute nouvelle polémique, révélant n'avoir pas fait attention à ces écrits en direct depuis le banc de touche.

🚨 Les banderoles des supporters du PSG pour Nasser al-Khelaïfi, Luis Campos et Luis Enrique :



"Président Nasser al-Khelaïfi, Mr Campos et coach Enrique : Un trio qui met le PSG à l'honneur." ❤️💙



(📸 @CanalplusFoot) pic.twitter.com/GeMhv0tFCN — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) April 6, 2024

« Je ne m’étais même pas rendu compte et c’est le genre de chose auquel je ne fais pas attention. Je sais dans quel club je suis arrivé, il y a toujours des situations polémiques dans les grands clubs. Ce que je vois, c’est une grande union entre les supporters et le club, on essaie de donner la meilleure version de l’équipe et je travaille très bien avec le président et Luis Campos (le conseiller football) », une réponse tiède assez logique pour Luis Enrique. Déjà embarrassé par Kylian Mbappé en ce moment, l'Espagnol n'a pas envie de déclencher les hostilités en haut avant le Barça même s'il tient forcément à Luis Campos.