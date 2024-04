« ‍Mbappé si t’es pas content, barre-toi ‍», OM-PSG casse tout à Paris

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Kylian Mbappé n'a pas masqué sa désolation de quitter ses coéquipiers en plein match dimanche contre l'OM. Et si tout cela a donné lieu à une petite mise en scène, ce n'est probablement pas pour rien.

Luis Enrique a beau avoir démenti d'éventuels propos injurieux de son capitaine lorsqu'il a été appelé sur la touche dimanche soir au Vélodrome, l'entraîneur espagnol du PSG est probablement le seul à ne pas avoir compris les mots prononcés de Kylian Mbappé sans que l'on sache à qui l'attaquant s'adressait. Dans la foulée, le numéro 7 parisien a mis un post sur Instagram, sans aucune légende, qui est devenu depuis viral, puisqu'il compte 3,7 millions de likes et a engendré plus de 38.000 commentaires. Une séquence qui a évidemment ajouté le trouble sur la fin de parcours de Mbappé au Paris Saint-Germain, l'attaquant étant entré dans les deux derniers mois de sa présence avec le club de la capitale. Mais si tout cela ressemble à une belle mise en scène, c'est que cela en était peut-être une. Car la société dirigée par le clan Mbappé réalise actuellement un documentaire sur...Kylian Mbappé, et Romain Beddouk, journaliste sur France Bleu Paris en charge du PSG, pense que tout est lié.

Pour notre confrère, cette sortie grandiloquente de Kylian Mbappé dimanche soir au Vélodrome et ce message sur les réseaux sociaux sont la preuve que le joueur n'est plus vraiment concerné par le Paris Saint-Germain, mais par son propre show. « Au fur et à mesure de sa carrière, l’image renvoyée a pris le pas sur le sportif (…) On sait qu’il y a un documentaire qui se prépare sur la dernière saison de Kylian Mbappé au PSG. Et avec cette sortie, le documentaire en prend un coup dimanche soir. Parce qu’il y avait un petit côté The Last Dance, le dernier match de Kylian Mbappé au Vélodrome contre Marseille et on lui a enlevé ça. Luis Enrique l’a privé de cela en le sortant à la 65e minute alors qu’il aurait pu marquer avant, faire la différence avant.

Sauf que lui, il va plus axer sur le fait « du sort qu’on lui a réservé, le pauvre ». Cela fait quinze jours qu’il n’est pas bon, même avec l’équipe de France où il a joué deux fois 90 minutes. Tout cela est est honteux, mais l’avantage, c'est que c’est fini. Ça m’énerve que ça prenne le pas sur l’actualité du Paris Saint-Germain et sur la victoire au Vélodrome. Avant on tolérait tout, car on se disait qu'il pouvait prolonger, mais là, je le dis : Si t’es pas content, barre-toi ! », a lancé Romain Beddouk, dans 100% PSG la Tribune sur France Bleu Paris. Un message clair et net à destination du joueur de 25 ans qui depuis dimanche soir a remis le feu dans sa relation avec les supporters du Paris Saint-Germain.