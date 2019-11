PSG : Le Parc des Princes renommé, le Qatar y pense

Dans : PSG.

Dans sa version actuelle depuis 1972, le Parc des Princes est l’antre du Paris Saint-Germain. Si les investisseurs qataris ambitionnent toujours de moderniser leur enceinte, celle-ci pourrait connaître une première révolution dans les mois à venir.

Le club de la capitale française va-t-il succomber au naming pour son stade ? Jusqu’à présent, QSI avait toujours mis cette possibilité de côté. Mais vu que tous les grands clubs français et européens, comme l’OL avec son Groupama Stadium ou l’OM avec son Orange Vélodrome ou encore Manchester City et son Etihad Stadium, ont cédé à la tentation, Paris pourrait bientôt suivre le mouvement. C’est en tout cas la dernière tendance. Puisque le PSG a ouvert un site internet vitrine, nommé namingpartner.psg.fr, dans lequel la formation francilienne vend son stade et son futur centre d'entraînement de Poissy, qui remplacera le Camp des Loges à partir de 2022.

« Associez votre marque au plus emblématique et émotionnel des monuments parisiens : le Parc des Princes. Ou au campus de classe mondiale et la future référence mondiale en matières de performance et d'excellence dans tous les domaines », peut-on lire sur le site. Une présentation marketing destinée aux entreprises intéressées par un potentiel sponsoring avec les lieux de vie du PSG. Quoi qu’il en soit, si Paris se lance dans cette nouvelle aventure, ce serait plusieurs millions d'euros supplémentaires qui tomberaient dans les caisses chaque année… De quoi regarder le fair-play financier de haut, même si, cela s'est vu à Bordeaux, cela peut également braquer les supporters.