PSG : Le nouveau maillot extérieur dévoilé

Le PSG a dévoilé ce mercredi son nouveau maillot extérieur pour la saison 2021-2022, avec Marquinhos, Neymar, Sergio Ramos et Achraf Hakimi en têtes d’affiche.

« Audacieuses et inédites, les pièces reprennent les thèmes classiques du Club – logo, bande médiane, fleur de lys - et rendent hommage au Grand Paris symbolisé par des références à l’architecture postmoderne du début des années 70, aux numéros des département d’île de France et l’utilisation de l’argot « Paname » qui embrasse Paris et sa banlieue » dévoile le Paris Saint-Germain dans un communiqué officiel.

« Les collections Performance et Lifestyle sont composées d’une centaine de références pour enfant, femme et homme. Elles expriment l’esprit d’innovation du club et son ancrage dans le bassin parisien. Toujours Paris, telle est notre vision, notre envie, notre avenir. Une revendication forte et assumée de nos quartiers à nos avenues, de nos tours à nos faubourgs. Nous aimons Paris, nous vivons Paris et avec nos supporters, plus que jamais, nous sommes Paris » poursuit le club parisien, dont ce maillot simple et épuré devrait assurément trouver son public.