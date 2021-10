PSG : Le miracle Sergio Ramos enfin en marche ?

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Recrue star du mercato du Paris Saint-Germain cet été, Sergio Ramos ronge toujours son frein à l’infirmerie du Camp des Loges.

Mauricio Pochettino et les supporters du PSG s’impatientent. Alors qu’il semblait sur le retour, Sergio Ramos a déclaré forfait pour les matchs contre le RB Leipzig en Ligue des Champions ainsi que pour le bouillant déplacement à Marseille en Ligue 1. Un nouveau coup dur pour Sergio Ramos, gêné par des douleurs au genou et au mollet depuis sa signature au Paris Saint-Germain cet été en provenance du Real Madrid. Dans son édition du jour, L’Equipe fait le point sur le rétablissement de Sergio Ramos. Et comme cela fut le cas à plusieurs reprises par le passé, le quotidien national laisse de l’espoir quant à un retour imminent de l’ex-capitaine de la sélection espagnole. En effet, L’Equipe affirme que Sergio Ramos était présent jeudi au Camp des Loges pour y poursuivre sa reprise individuelle.

Sergio Ramos, retour la semaine prochaine ?

La bonne nouvelle, c’est surtout que le retour de Sergio Ramos à l’entraînement collectif est prévu la semaine prochaine. Autant dire que les supporters du PSG pourraient donc avoir l’occasion de découvrir enfin Sergio Ramos sous le maillot parisien en compétition officielle dans les jours à venir. En ce qui concerne le reste de l’effectif, le retour de Mauro Icardi était également surveillé par les observateurs. En proie à des peines de cœur depuis une semaine, l’attaquant avait manqué la réception du Red Bull Leipzig en Ligue des Champions, ce qui a logiquement agacé une majorité des supporters. L’attaquant argentin devrait être dans le groupe pour le match face à l’OM au Vélodrome puisque l’ancien capitaine de l’Inter Milan était bien présent à l’entraînement collectif jeudi. Enfin, Neymar devrait également être du voyage à Marseille. Economisé contre Leipzig en raison d’une douleur aux adducteurs, le Brésilien n’est pas blessé et ne ressent plus de gêne.