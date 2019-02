PSG : Le mercato est fini : Jeudi noir à Paris

Dans : PSG, Mercato.

Sur tous les fronts ce jeudi, le Paris Saint-Germain n’aura finalement fait signer aucun nouveau joueur ce jeudi 31 janvier.

Une grosse déception pour le club parisien qui rêvait d’une véritable sentinelle, ou au moins d’un joueur plus offensif pour compenser avec la longue absence de Neymar. Mais aucun dossier bien engagé en début de journée n’a pu être finalisé, la faute à ce qui semble être un énorme bras de fer entre le directeur sportif Antero Henrique et l’entraineur Thomas Tuchel. Les comptes devraient se régler prochainement entre les deux hommes, qui n’ont visiblement pas la même vision des choses sur le plan du recrutement. Et ils n'ont eu de cesse de tempérer les pistes qui ne convenaient pas à leur goût, rendant impossible toute finalisation.

En attendant, Paris va devoir rapidement se concentrer sur le terrain avec l’approche de la double confrontation face à Manchester United en Ligue des Champions. Et ce sera avec la seule recrue Leandro Paredes pour passer cet écueil loin d’être aussi prenable que cela semblait l’être lors du tirage au sort.