PSG : Le mercato de Neymar est limpide, Leonardo savoure

Dans : PSG.

Tous les étés, Neymar fait la Une des journaux espagnols en période de mercato. Mais la donne pourrait être différente en 2020…

De manière très régulière, la star du Paris Saint-Germain est associée au FC Barcelone dans l’optique du mercato. Mais pour l’heure, le club de la capitale est plutôt épargné par les rumeurs cet été. Il faut dire que Neymar a publiquement pris la parole pour expliquer qu’il était comme un poisson dans l’eau au PSG, et qu’il était plus épanoui que jamais dans la capitale française. Des propos qui ont bien évidemment rassuré les fans du Paris Saint-Germain sur l’avenir de leur star, mais pas seulement. Leonardo a également apprécié la prise de position du joueur le mieux payé de son effectif.

Interrogé par l’Agence France Presse, le directeur sportif du Paris SG a par ailleurs confirmé le bien-être actuel de Neymar. « Il est vraiment très engagé, complètement inséré dans un groupe où tout le monde est dans un esprit très positif. Je pense qu'il est bien. Quand il dit qu'il est heureux, c'est une évidence » a fait savoir Leonardo, lequel doit apprécié ce moment d’accalmie, Neymar et Kylian Mbappé étant quasiment certains de poursuivre leur carrière au PSG au-delà de cette saison. Même si évidemment, la presse espagnole ne manquera pas de relancer les rumeurs sur un possible come-back du Brésilien à Barcelone durant l’été, et encore plus en cas de mauvais résultat de Paris ce mercredi soir face à l’Atalanta Bergame en Ligue des Champions. Un choc pour lequel Neymar, probablement positionné en meneur de jeu, sera plus attendu que jamais en raison de l’absence d’Angel Di Maria et de la mise sur le banc, par précaution, de Kylian Mbappé.