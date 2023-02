PSG : Le mercato de Campos est un fiasco, le verdict tombe

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

A la surprise générale, le PSG n’a pas été capable de signer la moindre recrue durant ce mercato hivernal.

Les pistes n’ont pas manqué pour le Paris Saint-Germain cet hiver, et cela à différents postes avec Milan Skriniar, Rayan Cherki ou encore Hakim Ziyech. Les dirigeants parisiens espéraient boucler une à trois recrues cet hiver et finalement, aucun joueur n’a posé ses valises dans la capitale alors que dans le sens inverse, Pablo Sarabia et Keylor Navas sont partis. Spécialiste du mercato pour L’Equipe, Loïc Tanzi a analysé le mercato de Luis Campos et de Nasser Al-Khelaïfi et pour le journaliste, il est évident que le PSG a commis de grosses erreurs sur le marché des transferts en ce mois de janvier. La principale concerne bien sûr le dossier Hakim Ziyech, qui a échappé à Paris dans les ultimes minutes du mercato, la faute aux documents mal remplis par Chelsea. Mais pour Loïc Tanzi, le champion de France en titre devait être en mesure de boucler le dossier du Marocain bien avant le 31 janvier, ce qui aurait évité cette mésaventure sur le gong.

Le PSG principal responsable du fiasco Ziyech ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Paris Saint-Germain (@psg)

« Le PSG n’a pas rempli ses objectifs sur le mercato, c’est une évidence. Galtier disait au début du mois de janvier que tous les départs seront compensés, cela n’a pas été le cas. Sarabia et Navas sont partis et ils n’ont pas été remplacé. Le PSG a essayé de faire Cherki, puis Malcom, puis Bakayoko puis Ziyech en toute fin de mercato et aucun joueur n’est arrivé. Sur ce point, c’est un échec total. Sur l’absence de signature de Ziyech, la faute incombe d’abord au PSG qui doit être capable de le faire signer avant le dernier jour du mercato surtout qu’à la fin, l’accord porte sur un simple prêt sans option d’achat. Dans la manière de négocier, Paris devait être capable de convaincre Chelsea plus tôt. Une recrue au milieu de terrain, ça aurait été bien vu par Galtier, un défenseur aussi mais pour le coup, le PSG a vraiment tenté de faire Skriniar » a analysé Loïc Tanzi, qui accuse davantage les dirigeants de Paris que ceux de Chelsea sur le dossier Ziyech et qui dévoile que Christophe Galtier n’aurait pas été contre un renfort au milieu de terrain cet hiver. L’entraîneur de Paris n’a finalement eu aucune recrue et devra se débrouiller avec l’effectif actuel pour la seconde partie de saison.