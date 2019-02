PSG : Le mercato approche, il joue son avenir à quitte ou double !

Dans : PSG, Mercato.

Enchaînant les pépins physiques la saison passée, et finalement contraint de se faire opérer d'une hernie discale l'été dernier, Layvin Kurzawa a repris le chemin de la compétition à l'aube de 2019. Mais c'est une évidence, le défenseur français du Paris Saint-Germain n'est plus un premier choix pour Thomas Tuchel, l'entraîneur allemand lui préférant Juan Bernat. Mais, ce mercredi, pour le match en retard contre Montpellier, la titularisation de Layvin Kurzawa semble très probable, l'occasion pour lui d'essayer de montrer ses vraies qualités.

Car les années passent et le latéral gauche arrive à un peu plus d'un an de la fin de son contrat au Paris SG. Autrement dit, le prochain mercato pourrait être actif pour l'ancien monégasque. Cependant, selon Parisien, rien n'est joué dans ce dossier, et Layvin Kurzawa va devoir se montrer convaincant pour que Nasser Al-Khelaifi lui propose une éventuelle prolongation. « Cet été, il devra faire un choix à un an de la fin de son contrat. Le PSG voudra-t-il toujours lui proposer de prolonger après tant d’inconstance ? Layvin Kurzawa a encore au moins l’occasion d’en donner envie à ses dirigeants », explique le quotidien francilien, qui voit donc chaque match qu'il jouera être comme une occasion de briller. Sinon, le défenseur de 26 ans pourra préparer sa valise au mercato.