PSG : Le meilleur défenseur du monde à vie à Paris ?

Dans : PSG.

Arrivé au PSG lors du mercato 2013 moyennant 31,5ME, Marquinhos est devenu un cadre XXL du club de la capitale. Et désormais le défenseur brésilien veut être le meilleur du monde à son poste et pourquoi pas finir sa carrière à Paris.

Leonardo avait eu le nez creux il y a six ans en allant chercher Marquinhos à l’AS Rome, le dirigeant parisien prenant ensuite la porte du PSG dans les conditions que l’on connaît avant de finalement revenir cet été. Car depuis qu’il a signé à Paris, le défenseur brésilien, seulement âgé de 25 ans, a pris une ampleur phénoménale. Mais Marquinhos, désormais cadre de la Seleçao comme du Paris SG, sait ce qu’il doit au club de la capitale. Et ce dimanche, dans un entretien accordé à l’Agence France Presse, le Brésilien avoue que non seulement il veut devenir le numéro 1 planétaire à son poste, mais qu’en plus il a clairement le désir que ce soit avec le Paris Saint-Germain.

Lié jusqu’en 2022 avec le PSG, Marquinhos annonce la couleur. « Les titres sont importants ! Avec la saison qu'a fait van Dijk l'an dernier, il n'y a pas photo. Il a été extraordinaire dans les moindres détails. Comme a pu le faire Sergio Ramos pendant plusieurs saisons, ou Thiago Silva aussi à Paris. En faisant une très bonne saison, avec régularité à tous les matchs, c'est à ce moment-là que je vais pouvoir me le dire. Je veux chercher ça pour moi, être le meilleur défenseur du monde, cela veut dire beaucoup. C'est un objectif personnel, qui peut aussi aider à atteindre les objectifs de l'équipe, confie Marquinhos, qui estime qu’il peut atteindre en but en continuant sa carrière au Paris Saint-Germain et pourquoi pas jusqu’à sa retraite. Finir ma carrière au PSG ? Oui, tranquillement,. Si tout cela continue dans une bonne voie, si je continue à être heureux ici avec le projet, tout ce qu'on veut aller chercher, et l'admiration du public, pourquoi pas ? » Il est vrai que Marquinhos est devenu l’un des chouchous des supporters du Paris Saint-Germain, un célèbre tifo sorti par le CUP dans le Virage Auteuil ayant montré l’amour des Ultras pour le défenseur brésilien.