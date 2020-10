PSG : Le maillot Qatar, un bug géant et involontaire à Paris ?

Dans : PSG.

Sur la pelouse d’Istanbul mercredi soir, le Paris Saint-Germain a arboré pour la première fois son maillot third, aux couleurs du Qatar.

Sans grande surprise, cette tunique des joueurs du PSG a énormément fait réagir. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que ce maillot aux couleurs du Qatar n’a pas fait l’unanimité auprès des supporters du Paris Saint-Germain. Mais sur l’antenne de RMC, Daniel Riolo a dévoilé les coulisses de la création de ce maillot et à en croire le journaliste, la première intention de Nike n’était absolument pas de créer un maillot spécialement aux couleurs du Qatar…

« Nike fonctionne avec les collections Jordan qui cartonnent surtout à l’étranger. Ils bossent avec Jordan et en gros ils déclinent les produits, par exemple avec des couleurs préférées. Là c’était une référence à une paire de chaussures que Jordan adorait, a raconté le journaliste de RMC. Et à un moment, il y a eu la question : “attention, on va nous dire que c’est le Qatar”. Donc d’abord, ils créent le produit et après ils se disent ça. Ils se disent : “attention, tout le monde va nous le mettre dans la gueule”. Ils alertent, ils discutent. Sauf qu’ils tombent sur Nasser qui dit : “elle est géniale cette idée !” C’est dans ce sens-là que c’est arrivé. Et le point commun a été de dire : “on est depuis 10 ans dans ce club où on a mis une tonne d’argent. Si on a envie de se faire un petit kif avec cette couleur sur un maillot third qui jouera quatre-cinq fois cette année, après tout c’est notre club, je ne vois pas pourquoi on nous ferait chier » a fait savoir Daniel Riolo dans des propos rapportés par FootRadio.com. Il sera désormais intéressant de connaître les chiffres de vente de ce maillot. Car malgré les critiques et un design souvent horrible, les maillots third, qui bafouent bien souvent les couleurs historiques, ont tendance à cartonner dans le commerce…