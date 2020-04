PSG : Le Qatar ou Michael Jordan ? Le maillot de Paris choque

Dans : PSG.

Pour la prochaine Ligue des champions, le Paris Saint-Germain va une nouvelle fois changer l'ensemble de ses maillots. Et l'un d'eux va faire parler.

Le Paris Saint-Germain fêtera le 12 août prochain ses 50 ans, et à cette occasion les dirigeants du club de la capitale ont prévu de faire porter par Neymar, Mbappé et les autres joueurs des maillots dont on se souviendra. Pour la Ligue 1, que ce soit au Parc des Princes ou en déplacement, le PSG a choisi de faire un retour aux sources avec deux tuniques qui s’inspirent du légendaire maillot dessiné par Daniel Hechter. Les supporters du club de la capitale sont déjà emballés par ces maillots, lesquels devraient s’arracher comme des petits pains. Mais ce sont les choix faits pour la prochaine Ligue des champions qui risquent de provoquer des débats, car les dirigeants du Paris SG semblent avoir pris des décisions nettement moins liées au passé du PSG.

En Ligue des champions, les joueurs du Paris Saint-Germain devraient porter soit un maillot rose, mais surtout un autre maillot en partenariat avec la célèbre ligne de Michael Jordan. Et comme le révèle FootyHeadlines, cette tunique sera tout simplement aux couleurs du drapeau du Qatar. Le Parisien confirme que ce maillot sauce qatari sera probablement porté sur la scène européenne, ce maillot ressemblant comme deux gouttes d’eau à celui porté par l’équipe du Qatar de handball lors du Mondial 2015. Interrogé par le quotidien francilien sur ce choix qui risque de faire causer, le PSG n’a pas souhaité répondre, mais en interne on affirme que c’est Jordan Brand qui a fait ce choix, et que cette couleur était utilisée dans les années 80 sur les premières chaussures Air Jordan. Tout cela serait donc une pure coïncidence et pas réellement une référence au Qatar. Quoi qu'il en soit, on a déjà vu bien pire en matière de choix de couleur, que ce soit au Paris Saint-Germain ou dans les autres clubs de Ligue 1.