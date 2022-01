PSG : Cristiano Ronaldo après Messi, le Qatar prêt à bondir !

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

A la recherche d’un successeur à Kylian Mbappé, dont le départ est fort probable, le PSG songe toujours à Cristiano Ronaldo.

Bien que la priorité du Paris Saint-Germain était de prolonger le contrat de Kylian Mbappé, le départ du champion du monde 2018 à l’issue de la saison fait peu de doutes. Et pour cause, l’attaquant français a avoué l’été dernier que son souhait était de rejoindre le Real Madrid et pour l’instant, rien ne montre que Kylian Mbappé a changé d’avis. En toute logique, le PSG s’est donc mis à la quête d’un successeur à la star de Bondy. Et selon les informations du Sun, le club de la capitale ne désespère pas de recruter un certain Cristiano Ronaldo afin de l’associer à Lionel Messi. Une rumeur à prendre avec des pincettes mais qui a le mérite d’exister, et qui s’appuie notamment sur les relations assez froides entre Jorge Mendes -l’agent de CR7- et les dirigeants de Manchester United.

Ronaldo avec Messi, le Qatar veut marquer l'histoire

PSG could bring in Cristiano Ronaldo alongside Lionel Messi if he quits Man Utdhttps://t.co/FvYJF8AyGK — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) January 10, 2022

Il y a deux jours, la même source expliquait que Cristiano Ronaldo était « très préoccupé » par la situation actuelle de Manchester United, un club qui ne tourne pas rond depuis le début de la saison avec un changement d’entraîneur et des comportements qui interpellent de la part de certains joueurs. A ce jour, CR7 fait toujours de Manchester United sa priorité. Il souhaite réussir à Old Trafford afin de laisser un souvenir impérissable mais en privé, Cristiano Ronaldo se pose de plus en plus de questions. Une aubaine pour le Paris Saint-Germain, qui aimerait sauter sur l’occasion en réalisant le coup du siècle avec le transfert inattendu de Cristiano Ronaldo. L’idée d’associer l’ancienne gloire du Real Madrid à la figure emblématique du FC Barcelone des années 2000 excite par ailleurs les dirigeants qataris, conscients qu’ils tiennent là une occasion unique de marquer l’histoire.

Le PSG surveille aussi Haaland et Lewandowski

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Cristiano Ronaldo (@cristiano)

The Sun, qui confirme donc que Cristiano Ronaldo est pour l’instant la priorité du Paris Saint-Germain en attaque, dévoile par ailleurs deux autres pistes du club de la capitale à ce poste. Comme indiqué par ailleurs, Erling Haaland reste pisté par le PSG mais pour le buteur norvégien du Borussia Dortmund, la concurrence est rude. En effet, le FC Barcelone, le Real Madrid, Manchester United et Manchester City sont également intéressés par celui qui ne vaudra (que) 75 millions d’euros l’été prochain. Un autre buteur de Bundesliga a les faveurs de Leonardo et de Nasser Al-Khelaïfi, il s’agit de Robert Lewandowski. Mais pour le coup, il sera beaucoup plus compliqué de convaincre le Bayern Munich de se séparer de son international polonais, bien que celui-ci envisage plus que jamais un départ afin de voir autre chose. Ronaldo, Haaland, Lewandowski ou un autre, quoi qu’il en soit, le PSG devra frapper fort pour faire oublier l’indispensable Mbappé…