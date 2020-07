PSG : Le gros coup De Bruyne, c’est faux à 90 % !

Dans : PSG.

Le PSG peut-il réellement rêver de faire venir Kevin De Bruyne. Son manager a répondu à la question.

Pour le moment suspendu pour deux ans de participation à la Ligue des Champions, Manchester City mise tout sur son appel pour continuer à défendre ses chances sur le plan européen, avec l’exposition et l’argent qui va avec. Si cela ne devait pas être le cas, alors un départ massif serait craint, car même si la Premier League est le championnat le plus médiatisé au monde, la Ligue des Champions est vitale pour toutes les stars. La presse espagnole a récemment fait le rapprochement, envoyant notamment le passeur aux pieds d’or Kevin De Bruyne du côté du PSG pour 100 ME, si jamais les Citizens devaient se passer de Coupe d’Europe pour deux ans. Le recrutement du Belge au coeur de l’armada offensive parisienne à ce prix aurait de quoi faire le bonheur des dirigeants parisiens, mais pour l’heure, le clan du Diable Rouge a tenu à calmer le jeu. C’est ce qu’a fait savoir son manger dans la presse belge.

« Pour le moment, il n’est pas du tout concerné. Il a toujours un contrat de trois ans avec une équipe de classe mondiale. Kevin se sent bien dans le club et dans la ville. Il n’est pas dans la perspective d’un transfert. Si tout ce que je lis dans les journaux est correct, alors je me donne 48 heures pour être partout dans le monde pour négocier son transfert. Ce n’est pas le cas. Je peux déclarer en toute transparence et même jurer sur la tête de mes enfants que sur tout ce que je lis, 90 % est complètement faux », a fait savoir Patrick De Koster, le représentant de l’ancien joueur de Chelsea, sur le groupe multimédia belge Sporza. Reste à savoir si les 10 % restants de véracité dans les informations médiatiques laissent réellement de l’espoir au PSG…