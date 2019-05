PSG : Le Graët sort un troll XXL pour torpiller le Paris SG

Dans : PSG, Ligue des Champions.

La réforme de la Ligue des Champions voulue et présentée de force par l’UEFA fait naitre d’énormes tensions, tant les Ligues professionnelles craignent que les championnats nationaux passent au second plan pour les clubs européens majeurs. Ce serait le cas en France, où le PSG aurait une place au chaud dans une Ligue des Champions qui se fermerait de plus en plus, et aurait à terme la volonté de jouer ses matchs le week-end. De quoi déplaire au président de la Fédération Française de Football, qui a profité d’une opération en Bretagne pour se lâcher de manière assez peu glorieuse sur le club de la capitale. Ce dernier est en effet plutôt favorable à la réforme de la Ligue des Champions, et cela ne plait pas au patron de la FFF.

« On travaille sur une contre-proposition, même si je trouve que la formule actuelle fonctionne bien cette année. Elle est magnifique ! Paris est tout seul. Il ne peut pas jouer en France et ne pas, de temps en temps, suivre ce que décident la FFF et la LFP ! Je lui conseillerai d’abord de bâtir une équipe pour passer les 8es de finale de la Ligue des champions ! », a balancé Noël Le Graët dans des propos rapportés par Le Parisien. Un tacle impitoyable et qui mélange bien évidemment tout, entre les performances de Paris, et la réforme qui est surtout économique et lancée par l’association européenne des clubs ainsi que l’UEFA.