PSG : Le Graët accueille en seigneur le retour de Leonardo, la preuve !

Lors de son départ du Paris Saint-Germain en 2013, suite à une bousculade avec Alexandre Castro, arbitre du match PSG-VA, Leonardo s'était lancé dans une procédure contre la Fédération Française de Football, obtenant finalement gain de cause et décidant de verser le fruit de sa victoire juridique, à savoir 20.000 euros, aux Restos du Coeur, c'était en 2015. Mais le temps a passé, et apprenant le retour de Leonardo au poste de directeur sportif du PSG, Noël Le Graët a voulu prouver à ce dernier que toute cette affaire était oubliée et que l'heure n'était plus aux vieilles rancoeurs.

Selon le Journal du Dimanche, le président de la Fédération Française de Football a pris l'initiative dans cette opération séduction. « À l’annonce du retour de Leonardo au PSG, Noël Le Graët lui a envoyé un texto de bienvenue. Le Brésilien a apprécié et a appelé le président de la Fédération française de football en retour », explique l'hebdomadaire. Et tout cela dans un climat plutôt tendu entre le Paris Saint-Germain et Noël Le Graët, lequel a plusieurs fois critiqué la position du PSG dans le projet de réforme de la Ligue des champions, le patron de la FFF étant même moqueur face aux résultats du Paris SG en C1. L'heure de l'apaisement est peut-être arrivée.