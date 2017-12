PSG : Le futur entraineur du PSG se trouve parmi ces sept noms

Dans : PSG, Ligue 1.

Fragilisé par deux défaites consécutives contre Strasbourg et surtout le Bayern Munich, Unai Emery ne sait même plus s’il passera l’hiver à Paris.

Le trou d’air connu par les joueurs parisiens à Munich ressemble beaucoup trop à l’écroulement connu à Barcelone aux yeux de la direction, qui selon L’Equipe, a déjà entamé des démarches pour trouver son successeur. Sera-t-il sollicité dès cet hiver, ce qui semble peu probable, ou bien l’été prochain, la réponse pourrait être trouvée en fonction des sollicitations et des discussions.

Parmi les noms donnés pour succéder à Emery, deux sont libres de tout contrat. Il s’agit de Luis Enrique, qui s’est offert une année sabbatique et est désormais disponible, tout comme André Villas-Boas, déjà plusieurs fois évoqué par le passé. Deux pistes qui n’ont pas la préférence des dirigeants, mais sont gardées sous le coude.

En revanche, chez les entraineurs suivis de près, on retrouve Massimiliano Allegri, qui possède un contrat longue durée à la Juventus, mais fait craquer les décideurs du PSG. Toutefois, aller le chercher à Turin ne sera pas chose aisée. Ce sera plus abordable avec Diego Simeone et Antonio Conte. Les deux techniciens semblent au bout de leur aventure avec l’Atletico Madrid et Chelsea. L’Argentin possède une grinta qui plait énormément au club francilien, afin de donner une âme supplémentaire à l’équipe. Pour l’Italien, sa capacité à construire une équipe et à appliquer un système tactique rigoureux séduit, même si un petit bémol est mis sur sa gestion conflictuelle des stars, et ce n’est pas Diego Costa qui dira le contraire.

Derrière ce double choix de gala, on retrouve notamment Mauricio Pochettino, qui fait du bon travail à Tottenham et est un ancien du PSG. Mais aussi José Mourinho, qui a récemment fait un appel du pied à Paris, même si la réciproque n’est pour le moment pas de mise. Il s’agit en tout cas d’un casting de gala et d’une liste où figure très probablement le successeur d’Unai Emery si ce dernier devait faire les frais des grandes exigences qui vont avec ce poste.