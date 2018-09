PSG : Enorme, le duo PSG-Jordan bat déjà un record hallucinant !

Dans : PSG, Ligue 1.

Lancée jeudi par le Paris Saint-Germain, la gamme de produits réalisée avec Nike sous le nom de Michael Jordan bat déjà des records de vente. Ce vendredi soir, avant le match contre l'ASSE, le PSG a dévoilé les premiers chiffres et ils sont faramineux. De quoi envisager des rentrées financières colossales pour le club de la capitale.

« La très attendue collection Paris Saint-Germain x Jordan a quitté les rayons aujourd'hui, alors que les fans du monde entier tentent de mettre la main sur la collaboration exclusive entre le Jumpman et les géants du football parisien (...) Le club avait organisé une pré-vente en ligne via store.psg.fr/Jordan , et en trois heures seulement, le stock total de 5000 produits de la journée était épuisé - un record pour le club. La folie a continué ce vendredi lorsque la collection a été officiellement lancée dans les magasins officiels du Paris Saint-Germain, et les files d'attente ont été vues tôt le matin sur les célèbres Champs-Elysées et au Megastore Paris Saint-Germain au Parc des Princes. Tout au long de la journée, des milliers d’autres ont envahi les boutiques officielles du club en France, Doha et le tout nouveau magasin Paris Saint-Germain à Tokyo, avec environ 20 000 articles vendus à 17 heures aujourd'hui. L’agitation provoquée par la nouvelle collection innovante et emblématique n’est pas passée inaperçue dans les médias internationaux, avec une portée de plus d’un milliard de personnes dans le monde », précise le Paris Saint-Germain. A priori, cette collection devrait permettre au Paris SG d’empocher plus de 100ME. De quoi se donner de l'air (Jordan) par rapport aux exigences de l'UEFA en matière de fair-play financier.