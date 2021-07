PSG : Le dossier Icardi s'emballe, MU débarque

Dans : PSG.

Envoyé aux quatre coins de l’Italie au mercato (Juventus Turin, AS Roma), Mauro Icardi a également la cote en Angleterre.

Dans quel club évoluera Mauro Icardi la saison prochaine ? Au milieu de l’agitation du mercato parisien avec les arrivées de Sergio Ramos, Wijnaldum, Donnarumma ou encore Hakimi, c’est sans conteste l’une des grandes questions de l’été. Excellent lors de sa première saison dans la capitale française, Mauro Icardi a déçu en 2020-2021. En cas de proposition satisfaisante, Mauricio Pochettino ne s’opposera pas à son départ. Leonardo sera également à l’écoute, même si le directeur sportif du PSG fondait de grands espoirs sur l’ex-capitaine de l’Inter Milan au moment de son recrutement. L’avenir de l’Argentin est d’autant plus incertain que selon le site Fichajes.net, les clubs de Série A ne sont pas les seuls à s’intéresser au buteur de Paris…

Le média croit savoir que les dirigeants de Manchester United ont également coché le nom de Mauro Icardi afin de renforcer leur ligne d’attaque. Quelques mois après avoir récupéré Edinson Cavani en fin de contrat, les Red Devils en pincent pour un autre attaquant du Paris SG. Mauro Icardi n’est toutefois pas le seul buteur pisté par Manchester United, qui hésite en réalité entre trois joueurs afin de concurrencer l’international uruguayen. Mauro Icardi est donc sur la short-list, au même titre que Dominic Calvert-Lewin (Everton) et Alexander Isak (Real Sociedad). Les deux joueurs étaient présents à l’Euro avec l'Angleterre et la Suède et font partie de la nouvelle génération d’attaquants, relativement jeunes et très efficaces. Reste maintenant à voir quel buteur aura les faveurs des dirigeants de Manchester United, qui ont par ailleurs bouclé le recrutement de Jadon Sancho en provenance du Borussia Dortmund. Un mercato de gala qui doit permettre à Ole Gunnar Solskjær de rivaliser avec Manchester City la saison prochaine et de se battre pour le titre de champion d’Angleterre.