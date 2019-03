PSG : Le départ de Mbappé est planifié, Sévérac déballe tout

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Liga.

Le marché des transferts n’ouvre officiellement ses portes que dans trois mois mais en Espagne, Kylian Mbappé est déjà au cœur de l’actualité.

Priorité n°1 de Zinedine Zidane au Real Madrid selon la presse madrilène, le natif de Bondy ne devrait néanmoins pas faire ses valises cet été selon Dominique Sévérac. Sur le site du Parisien, le journaliste a confié que l’international tricolore va disputer une troisième saison dans la capitale. Peut-être la dernière, car un départ serait cependant envisagé à l’été 2020…

« Le Real Madrid veut Mbappé parce que Vinicius, Benzema et Bale c’est léger… What a surprise ! Ils veulent recruter le génie ultime d’aujourd’hui et demain. Mais selon moi, il va rester au PSG. Déjà car Paris ne le vendra pas. Mbappé va rester au PSG, au moins jusqu’en 2020. Alors après, il pourra peut-être partir... Au Real Madrid, le président est élu par les socios donc recruter Mbappé, ce serait bon pour lui. Mais c’est un projet pour dans un an… Après tout, ce n’est pas grave puisque l’amour dure trois ans » a confié le chroniqueur de L’Equipe du Soir. Reste maintenant à voir si tout cela va se confirmer…