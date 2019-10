PSG : Le coupable des blessures trouvé, Paris change ses plans

Dans : PSG, Ligue 1.

Peu épargné par les blessures depuis le début de la saison, le Paris Saint-Germain n’est pas seulement victime de malchance.

Neymar, Kylian Mbappé, Marquinhos, Idrissa Gueye et d’autres… Tous ces pépins musculaires ne sont pas dus au hasard, pense la direction. En effet, les dirigeants ainsi que les joueurs s’interrogent sur ces blessures à répétition dans l’effectif. « On ne fait que des sprints, c’est fatigant, ce n’est pas adapté », critiquait un joueur contacté par RMC en août dernier. Et de son côté, un proche d’un joueur relayait des plaintes sur la préparation avant les rencontres. « Dans les échauffements de matchs de Ligue des Champions, il y a beaucoup de physique, de foncier, les joueurs ont du mal à supporter la charge physique hebdomadaire », a-t-il témoigné.

Du coup, les accusations se dirigent vers le préparateur physique Rainer Schrey, qui a tout fait pour que l’équipe arrive en forme en mars, pour les grands rendez-vous européens. Le problème, c’est que plusieurs joueurs se plaignent de douleurs musculaires et dénoncent des séances doublées et trop lourdes cet été, alors que des internationaux avaient besoin d’entraînements adaptés. C’est pourquoi le PSG a décidé de changer sa préparation athlétique des matchs avec moins de travail au programme. Suffisant pour stopper cette cascade de blessures ?