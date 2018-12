PSG : Le coup de pouce de Benzema au mercato du PSG

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Nasser Al-Khelaïfi, qui entretient de très bonnes relations avec Florentino Perez, pourrait très bien avoir encore à faire avec son homologue du Real Madrid dans les prochains jours.

En effet, le PSG s’est mis sur le dossier Isco, qui ne parvient pas à s’épanouir sous les ordres de Santiago Solari, et rêve de changer d’air après cinq ans de présence et toujours pas de statut de titulaire indiscutable. Le Paris Saint-Germain s’est donc positionné, avec notamment ce rendez-vous entre le dirigeant qatari et le père et agent de l’international espagnol. Bien évidemment, le projet parisien est connu de tous en Europe, et les conditions salariales ne seront probablement pas un obstacle à un tel transfert. Mais, en homme prévoyant, Isco s’est renseigné auprès de ses connaissances sur des éléments importants comme le club, le championnat de France et la vie à Paris également.

Si son ancien coéquipier Jesé Rodriguez lui a déconseillé de faire le grand saut, ce qui paraît presque logique étant donné son expérience totalement ratée, Karim Benzema a délivré un message plus encourageant affirme Paris United. L’attaquant madrilène, formé à Lyon et qui ne porte pas spécialement le club de la capitale plus que cela dans son cœur, a expliqué à Isco qu’il s’acclimaterait très bien à Paris et au PSG. Un petit coup de pouce pas anodin puisqu’il a conforté le milieu de terrain dans son choix de s’orienter vers le champion de France si jamais les discussions continuaient d’aller dans le bon sens cet hiver.