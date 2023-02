PSG : Le come-back de Thomas Tuchel, l'Emir du Qatar craque

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

L'après Christophe Galtier est déjà discuté en haut lieu, et notamment au Qatar où on rêve de voir Thomas Tuchel, qui ne s'entendait pas avec Leonardo surtout, revenir sur le banc du PSG.

Un simple revers peut parfois remettre tout en cause au Paris Saint-Germain. Alors, trois de suite avec notamment la Ligue des Champions et la Coupe de France dans le lot, Christophe Galtier sait que son poste est en sursis actuellement. Pour le moment, les dirigeants parisiens ne devraient pas prendre de décision radicale. Il faudra espérer un redressement dans les prochains matchs qui vont arriver, contre Lille au Parc des Princes, et à nouveau au Vélodrome face à l’OM dans 10 jours. Sans quoi, la préparation du match face au Bayern Munich risque d’être explosive. Tout n’est donc pas à révolutionner pour le moment, puisque le juge de paix sera bien évidemment le match en Bavière, et les coéquipiers de Marquinhos n’ont pour le moment qu’un seul but de retard.

Tuchel et Leonardo, ça ne fonctionnait pas

Mais la patience n’est pas forcément le point fort des dirigeants du PSG, qui ont déjà des idées s’il fallait changer d’entraineur plus rapidement que prévu. Certes, Zinedine Zidane est libre et représente un choix assez facile sachant qu’il fait rêver l’Emir du Qatar depuis des années. Mais la réalité est bien présente, et le champion du monde 1998 n’a jamais affiché une réelle envie de s’asseoir sur le banc du Parc des Princes. C’est pourquoi, selon RMC, le nom de Thomas Tuchel revient bien dans les travées du club parisien. Limogé à Noël en 2020, six mois seulement après avoir emmené le PSG en finale de la Ligue des Champions, l’entraineur allemand a subi le même sort à Chelsea en début de saison. Le technicien est donc libre et il a de sérieux partisans à Paris, où c’était surtout son problème relationnel avec Leonardo qui plombait l’ambiance, et avait fini par précipiter son départ. Le voir revenir serait une sacrée surprise, même si son profil a toujours beaucoup plu à l’Emir du Qatar, qui avait insisté pour le mettre en place en premier lieu.