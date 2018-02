PSG : Le colossal message d'Emery aux supporters du PSG !

Dans : PSG, Ligue 1, Ligue des Champions.

A quelques jours d'une double confrontation face à l'Olympique de Marseille, et à deux semaines du match retour de Ligue des champions face au Real Madrid, Unai Emery a décidé d'envoyer un message aux supporters du Paris Saint-Germain. Sifflé par une petite partie du Parc des Princes, samedi lors de la réception de Strasbourg, l'entraîneur espagnol du PSG veut reprendre la main et il a donc pris l'initiative, via son site internet personnel, de lancer un appel aux fans.

Car pour Unai Emery, et s'appuyant sur son passé et sur son présent, le Paris Saint-Germain peut enchaîner les victoires et signer un gros exploit. « Dans la plupart des matches de cette saison, nous avons démontré que nous sommes capables de répondre présent, mais c’est surtout au Parc là où nous ressentons une grande force, comme on a pu le constater dans les 17 matches que nous avons gagnés avec vous cette saison. L’OM et le Real Madrid savent qu’ils doivent venir à Paris, mais ils ne savent pas ce qu’ils auront vraiment face à eux. Ce sont 2 classicos pour lesquels nous allons nous préparer à fond et qui en plus nous servirons pour préparer le Real.

Notre équipe est déterminée et convaincue, mais elle le sera encore plus lors de ces rendez-vous. Nous allons donner le maximum au moment précis, au Parc, et nous ne penserons ni au passé ni à l’avenir, uniquement au match que nous serons en train de jouer.

Weah, Ginola, Valdo et Kombouaré ont marqué le 18 mars 1993 et depuis sa naissance, le PSG a battu plus d’une vingtaine de fois Marseille à domicile… vous étiez toujours derrière. Maintenant c’est à nous de le faire, et après quelques jours de repos, nous repartons à bloc. Dans nos esprits, le Parc, notre maison que nous allons défendre avec vous jusqu’au bout avec tout notre enthousiasme le 25F, le 28F et le 6M, trois dates pour continuer à écrire l’histoire du Paris SG. ALLEZ PARIS ! », écrit Unai Emery, très motivé et conscient de l’importance de ces trois matches pour les supporters du Paris Saint-Germain. Que le PSG perde une seule de ces trois rencontres et le coach parisien pourrait prendre la foudre.