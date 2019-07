PSG : Le clan Nicolas Pépé vote Paris au mercato !

Dans : PSG, Mercato, LOSC.

Actuellement engagé dans la Coupe d'Afrique des Nations avec la Côte d'Ivoire, Nicolas Pépé ne veut pas réellement penser au mercato, même s'il est évident que la star du LOSC va bouger cet été et pour un transfert qui pourrait bien battre des records. En attendant, et d'un commun accord avec son joueur, Gérard Lopez reçoit des offres, mais ne s'avance pas trop dans les négociations. Ce mercredi, le président de Lille a tout de même reconnu que l'entourage proche de Nicolas Pépé militait pour un transfert au Paris Saint-Germain.

Cependant, pour l'instant, le LOSC ne semble pas réellement avoir reçu une proposition de la part du PSG. « On sait quelles sont les propositions. Je voulais aussi clôturer son transfert avant la CAN. À la demande de son entourage, on a attendu un peu. Et Nico nous a dit qu’il voulait se concentrer sur la CAN. Il veut aussi discuter avec les entraîneurs. Je n’ai pas d’inquiétude. On verra les faits. Son entourage a une destination préférée (PSG). En soi, cela ne pose pas de problème. Les discussions se font avec des clubs prestigieux (Liverpool, Inter, Manchester City) où il sera bien. Après, tout le monde a le droit d’avoir des préférences », prévient Gérard Lopez, qui sait que les enchères pourraient grimper, la barre des 100ME ayant même été évoquée la semaine passée. L'appel du pied fait au Paris Saint-Germain est probablement fait pour cela...