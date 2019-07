PSG : Le Brésil en finale sans Neymar, il ne va pas s'en remettre

Dans : PSG, Ligue 1.

Présent dans le stade lors de la demi-finale de la Copa America entre le Brésil et l’Argentine, Neymar était bien évidemment content de voir son pays se qualifier pour la finale de son tournoi. Une réussite à laquelle il n’a pas participé, puisqu’il s’est blessé avant le début de l’épreuve, et a ensuite suivi à la télévision ou dans le stade le parcours de la Seleçao. Une victoire finale est désormais attendue à l’occasion de la finale face au surprenant Pérou. Et sur le plan du moral, Jérôme Rothen s’inquiète de voir le joueur du PSG plonger avec toute cette actualité estivale qui va contre lui.

« Quand tu vis deux secondes parties de saison compliquées avec le PSG, quand tu fais l’effort de participer au Mondial l’année dernière et que tu n’y arrives pas, quand tu es privé de la Copa América dans ton pays à cause d’un dernier match amical, quand tu vois ta sélection se hisser en finale et que tu n’as rien gagné avec ton pays à part les JO, plus ce qu’il s’est passé ces derniers mois sur et hors du terrain… ce n’est pas facile. Tout s’accumule. Il est touché. C’est difficile d’être dans sa tête parce qu’il ne communique pas, mais il est forcément touché. N’importe qui serait touché. En plus Neymar est un affectif, mine de rien. Il doit avoir plusieurs boules dans le ventre », a livré le consultant de RMC, pour qui toute cette situation pourrait expliquer pourquoi Neymar veut un nouveau départ en rejoignant le FC Barcelone cet été.