PSG : Le Bayern en alerte rouge sur un gâchis du PSG

Alors que de nombreux joueurs sont régulièrement annoncés sur le départ au Paris Saint-Germain (Guedes, Di Maria), il y en a un qui n’est quasiment jamais concerné par les rumeurs du mercato. Il s’agit de Julian Draxler. Remplaçant dans la capitale depuis les arrivées de Neymar et Kyian Mbappé, l’international allemand pourrait avoir des envies d’ailleurs cet été afin de retrouver une place de titulaire dans un top club européen. Ancienne gloire du Bayern Munich, Lothar Matthäus a soufflé son nom aux dirigeants bavarois…

« Dans un avenir proche, le Bayern Munich va battre les 41,5M€ de Tolisso et payer 60, 70 ou 80M€ pour un joueur. Le premier qui me vient à l’esprit est Paulo Dybala. (…) Quand je pense à un transfert qui ressemblerait au Bayern, je pense d’abord à Julian Draxler. Il est Allemand, jeune, polyvalent, rapide. Et si vous lui faites confiance comme Löw à la Coupe des Confédérations, Draxler est un grand joueur. Il est insatisfait sur le banc de Paris » a-t-il balancé sur Sky Sports. Celui qui était capitaine de l’Allemagne il y a un an à la Coupe des Confédérations ne serait certainement pas contre un départ pour le Bayern. Mais qu’en pensent les dirigeants parisiens ? C’est une question à laquelle personne n’a la réponse, pour l’instant.