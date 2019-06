PSG : Le Barça propose trois joueurs pour Neymar, dont Dembélé

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Les négociations, pour le moment à distance, se poursuivent pour le retour de Neymar au FC Barcelone, qui semble désormais de plus en plus envisageable.

Une rencontre est prévue entre les dirigeants des deux clubs la semaine prochaine, afin de s’approcher d’une offre qui satisferait les deux parties. Et la presse espagnole est convaincue que le club catalan a le vent en poupe dans ces discussions, sachant que le PSG ne voudrait plus s’accrocher à Neymar coûte que coûte. Très loin des 300 ME demandés initialement par le Paris Saint-Germain, le prix du Brésilien serait désormais fixé à 200 ME. Et pour faire encore baisser l’addition, le champion d’Espagne a proposé trois joueurs à Paris affirme Sport.

Il s’agit de Coutinho, qui rêvait de jouer… avec Neymar, d’Ousmane Dembélé, que le PSG adorerait faire venir, et d’Ivan Rakitic, souvent annoncé dans le viseur parisien. Trois joueurs qui ne sont clairement plus incontournables aux yeux du géant espagnol, même si le Français fait partie des éléments d’avenir qui comptent aux yeux des dirigeants. Mais l’idée serait de faire ainsi baisser encore le prix final pour l’achat de Neymar, même si le montant financier récupéré pourrait dès lors paraître bien modique aux yeux des dirigeants qataris. Sans compter le fait que Coutinho, Dembélé et Rakitic sortent tous les trois d’une saison en demi-teinte…