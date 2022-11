PSG : Lionel Messi au Barça, Laporta se fait détruire

Dans : PSG.

Leo Messi devra faire un choix fort l'été prochain. Soit rester au PSG, soit choisir un nouveau projet, alors que la MLS et le Barça lui font les yeux doux.

Le PSG avait flairé le bon coup à l'été 2021 en recrutant Leo Messi. A l'époque, tout le monde voyait la Pulga rempiler avec le Barça. Mais un désaccord économique a finalement fait capoter l'histoire. Résultat, Messi a dû quitter son club de toujours et choisir un nouveau projet. C'est presque naturellement que l'Argentin a atterri au PSG. Si le septuple Ballon d'Or a connu une première saison difficile et déboussolante à bien des égards, Leo Messi va mieux, beaucoup mieux. Mieux intégré au PSG et à la France, le génie argentin devra faire un choix fort l'été prochain. En rejoignant la capitale française, il avait signé un contrat de deux ans, plus une en option. En interne, Paris n'est pas contre la possibilité de prolonger son bail de deux années. Mais la MLS (Inter Miami) et le Barça lui font aussi les yeux doux...

Messi, le Barça se fait une raison

S'il y a quelques semaines, le Barça avait multiplié les sorties médiatiques pour informer de son rêve voire de son ambition à récupérer Leo Messi, ce n'est plus le même son de cloche depuis peu. Lors d'une récente interview accordée à Sport, Joan Laporta n'a pas voulu s'attarder sur Messi, précisant qu'il avait encore un contrat avec un club et que ce n'était pas le moment de parler d'un transfert. Un revirement de situation analysée par Toni Juanmarti sur la chaîne Betevé. Selon le journaliste, le Barça veut réduire au maximum l’euphorie autour d’un retour de Lionel Messi l’été prochain. Car les Catalans ont pris conscience qu'un retour de la Pulga est quasiment impossible pour ses finances. Toni Juanmart indique même qu'aucun contact n'a été établi entre le Barça et le clan de Messi concernant un retour. Un clan Messi de plus en plus heureux au PSG et qui ne verrait pas d'un mauvais oeil une prolongation de contrat. Pour le moment, la Pulga est pleinement concentrée sur l'Argentine et la Coupe du monde à venir. Ensuite, l'Argentin pourra prendre une décision plus sereinement. Sauf rebondissement, le Barça ne fera pas partie de ses options.