PSG : Le Barça exclu de la C1, le plan de Neymar a échoué

Dans : PSG, Liga.

L’histoire entre Neymar et le FC Barcelone s’est mal terminée cet été. Et c’est le moins que l’on puisse dire tant les deux parties se rendent coup pour coup.

Pendant que le club catalan décrit le Brésilien comme un traître, l’attaquant qui a rejoint le Paris Saint-Germain affirme que la direction barcelonaise s’est mal comportée avec lui. Parmi les reproches du Parisien, le non-paiement d’une prime de 26 M€ promise lors de sa prolongation au Barça en octobre 2016. Un montant que le pensionnaire de Liga refuse de verser, considérant que Neymar a quitté le club avant les délais prévus.

Remonté, l’ancien joueur de Santos a donc fait appel à ses avocats, qui ont sollicité l’UEFA pour dénoncer le Barça et réclamer son expulsion de la Ligue des Champions ! Autant dire que l’international auriverde ne plaisante pas, quitte à punir ses amis Lionel Messi et Luis Suarez. Mais selon As, l’instance européenne n’a pas accordé d’importance à la demande de Neymar et a donc refusé. Nul doute que cette tentative ratée ne signifie pas la fin du match entre la star du PSG et son ancien club.