PSG : Le Barça est ridicule, Lionel Messi n'en veut plus !

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Lionel Messi ne décidera rien prochainement pour son avenir, mais rien ne l'empêche d'écarter déjà des prétendants. Le PSG marque des points, et le FC Barcelone vient d'en perdre énormément.

Le FC Barcelone reste l’un des trois membres fondateurs de la Super League, une compétition dans laquelle le club catalan soutient son rival du Real Madrid, pour une meilleure répartition des richesses, et une place garantie pour les plus grands clubs européens qui participeront. A l’heure actuelle, le Barça en aurait bien besoin, puisque cela fait désormais deux ans de suite que la formation blaugrana ne passe plus les poules de la Ligue des Champions. La saison dernière, la reconstruction avait servi d’excuse. Cette année, malgré un recrutement très ambitieux et surtout très offensif, cela n’a pas amélioré les choses puisque l’Inter Milan et le Bayern Munich se partagent les deux premières places de ce groupe.

Après cette déconvenue qui fait très mal aux supporters catalans, c’est une véritable douche froide pour le football espagnol et l’un de ses fleurons. D’autant plus que cela remet en cause la capacité du FC Barcelone à rebondir de ses difficultés financières aussi facilement qu’annoncé. L’argent est là grâce aux leviers activés pour se renforcer, mais le fond du problème est ancré dans une équipe qui se repose principalement sur le seul Robert Lewandowski. Au point d’inquiéter ses possibles futures recrues. C’est ce qu’affirme le journal catalan El Nacional, pour qui Lionel Messi perd clairement confiance en les capacités du Barça à revenir rapidement au plus haut niveau.

Le Barça ne fait plus rêver Lionel Messi

En 17 ans au Barça, Messi n’a jamais joué en Europa League.



Le club se retrouve en C3 pour la deuxième fois de suite cette saison depuis le départ de La Pulga. 🤯 pic.twitter.com/0z2XPbnVIC — Actu Foot (@ActuFoot_) October 26, 2022

« Si Lionel Messi devait envisager de revenir au Barça, ce serait pour gagner des titres. Laporta a essayé de lui assurer qu’il aurait une équipe capable de le faire, mais les premiers mois de compétition démontrent que cette théorie ne tient pas », balance le journal régional, qui rappelle que la formation de Xavi a volé en éclats lors du Clasico face au Real et se dirige désormais vers l’Europa League. Des humiliations qui sont bien réelles dans l'esprit de La Pulga, qui a peur de redescendre d'un niveau s'il venait à revenir en Espagne. Ces dernières années, le Barça s'est notamment sèchement fait sortir par le PSG et le Bayern Munich, et peine désormais à être considéré à un candidat à la victoire en Ligue des Champions.

Il faut dire qu'actuellement, Lionel Messi brille avec le PSG, et notamment en Ligue des Champions à l’image de son récital face au Maccabi Haïfa, et il ne se voit pas risque de se retrouver en deuxième division des Coupes d’Europe en cas de retour à Barcelone. Un point commun qu’il partage donc avec Cristiano Ronaldo, furieux depuis des mois de devoir se contenter de l’Europa League avec Manchester United. Mais concernant l’Argentin, les difficultés de son ancien club font partie de sa réflexion, et permettent au PSG de marquer des points sur le sujet d’une éventuelle prolongation de contrat au-delà de 2023.