PSG : Le Barça demande une étrange faveur à Al-Khelaïfi pour Neymar

Dans : PSG, Liga, Mercato.

Présent avec le Paris Saint-Germain en Chine, Neymar ne montre pas particulièrement ses envies d’ailleurs.

L’attaquant parisien joue le jeu pendant la tournée en attendant une éventuelle évolution de sa situation. Mais pour le moment, il ne se passe absolument rien. Si le Brésilien a de quoi s’inquiéter, le Barça, lui, gère ce dossier avec sérénité. Le club catalan pense avoir fait le nécessaire pour se placer en pole position et se contente de patienter. La raison est simple selon Sport, le président Josep Maria Bartomeu a contacté son homologue Nasser Al-Khelaïfi pour lui demander de le prévenir en priorité lorsque Neymar sera officiellement en vente.

Plutôt étrange sachant que le directeur sportif Leonardo a déjà clairement ouvert la porte. On parle même d’une voire deux offres du Barça, avec deux joueurs dans la transaction, refusées par le PSG. En tout cas, le champion d’Espagne estime que ce feuilleton pourrait durer jusqu’à la toute fin du mercato. Ou plus précisément jusqu’au moment où Paris ne pourra plus se permettre de conserver l’ancien Barcelonais dans son effectif. Une stratégie risquée dans la mesure où le club francilien risque de s’impatienter…