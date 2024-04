PSG ‍: Le Barça arrive au Parc, Mbappé le terrifie

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Ce mercredi soir en quart de finale aller de la Ligue des champions, le Barça veut faire un coup au Parc des Princes face au PSG. Mais les Catalans, à l'image de Joao Felix, sont bien conscients du danger Kylian Mbappé.

Le Barça et le PSG vont donc se retrouver pour une nouvelle double confrontation très attendue en Ligue des champions. Les hommes de Xavi veulent arriver au Parc des Princes avec des ambitions. Reste à savoir ce que l'ancien milieu de terrain a prévu pour contrecarrer les plans de son ancien entraineur Luis Enrique. Joao Felix peut prétendre à une place de titulaire même si le Portugais ne rayonne pas forcément par sa régularité. En tout cas, l'ancien de l'Atlético a très hâte d'en découdre et pouvoir se frotter à Kylian Mbappé, qu'il juge être le meilleur attaquant du monde en ce moment.

Mbappé, Barcelone a peur

Qualification pour les quarts de finale. 🔴🔵 pic.twitter.com/GVbuld3pJ3 — Kylian Mbappé (@KMbappe) March 5, 2024

Lors de quelques mots échangés avec Radio Catalunya, Joao Felix a en effet donné le nom des quatre meilleurs attaquants du monde à ses yeux, avec donc le Français en tête de liste. « Je pense que Kylian Mbappé est le meilleur attaquant du monde actuellement. Il y a aussi Harry Kane, Erling Haaland et Robert Lewandowski », a notamment indiqué le génie lusitanien, qui a donc une grande confiance envers son coéquipier polonais pour faire la différence face au PSG. Tous les attaquants cités par Felix seront d'ailleurs présents en quarts de finale de la Ligue des champions et aspirent tous à avoir une place de choix au prochain Ballon d'Or. Mbappé part sans doute avec une petite longueur d'avance, surtout que le FC Barcelone lui réussit plutôt bien. La dernière fois que Paris avait affronté les Catalans en Ligue des champions (huitièmes de finale en 2021), le champion du monde 2018 avait planté 4 buts, dont trois au Camp Nou. De quoi en effet inspirer une certaine crainte et une forme de respect chez les joueurs barcelonais, qui savent qu'il ne faudra absolument pas laisser le moindre espace à l'attaquant du PSG ce mercredi.