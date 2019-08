PSG : Le Barça à Paris pour Neymar, le transfert bouclé ce mardi ?

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Leonardo avait confié samedi que le dossier Neymar avait avancé, et à priori le directeur sportif n'a pas menti puisqu'une délégation du FC Barcelone est effectivement arrivée ce mardi à Paris afin de rencontrer le Brésilien pour évoquer le dossier Neymar. Et selon Sport, si Eric Abidal et d'autres dirigeants du Barça sont venus jusque dans la capitale, ce n'est probablement pas pour juste se demander comment un accord peut aboutir d'ici la fin du mercato. En effet, le média catalan indique que du côté du Paris Saint-Germain, Leonardo a reçu l'ordre de Nasser Al-Khelaifi de boucler le transfert de Neymar dès ce premier rendez-vous, ou s'il ne voit aucune solution viable de prévenir les émissaires du FC Barcelone que les négociations étaient terminées.

Car du côté du PSG, on veut avoir très vite l'esprit tranquille dans ce dossier, chaque jour qui passe étant pénalisant pour Thomas Tuchel et ses joueurs. Un ultimatum a donc été donné au directeur sportif du Paris Saint-Germain pour une solution le plus rapide possible, et même dès ce mardi, pour Neymar. Les prochaines heures pourraient donc être bouillantes dans ce dossier qui s'accélère subitement dans le sens d'un départ.