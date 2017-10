PSG : Laurent Blanc voit bien Emery soulever la Ligue des Champions

Dans : PSG, Ligue 1.

On ne sait pas si Laurent Blanc a signé une clause de confidentialité lorsqu’il a été limogé du PSG avec 22 ME d’indemnités, mais depuis le Cévenol est incroyablement discret dans les médias. Néanmoins, passé sur l’émission Tout le Sport sur France 3, l’ancien coach parisien est inévitablement revenu sur la saison en cours pour le PSG, renforcé par d’énormes joueurs cet été. Et alors que personne à Paris n’ose ouvertement parler d’un succès en Ligue des Champions, le « Président », lui, aborde le sujet.

« J’ai été entraîneur du Paris Saint-Germain, j’étais convaincu que le PSG pouvait gagner la Ligue des Champions. Quand est-ce que ça arrivera ? Je ne sais pas, peut-être cette année… », a reconnu Laurent Blanc, qui a atteint trois fois de suite les quarts de finale, sans jamais parvenir à passer ce fameux cap. Unai Emery non plus, jusqu’à présent, et cela pourrait lui coûter également sa place si cela devait perdurer.