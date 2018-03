PSG : Larqué met son nez dans le dossier Neymar, ça pique !

Dans : PSG, Mercato.

Neymar sur le départ ? C’est reparti pour un tour. Depuis l’élimination du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions cette semaine, la presse espagnole relance les rumeurs.

Du côté de Mundo Deportivo, on affirme que le Brésilien a demandé à revenir au FC Barcelone. Pendant que le quotidien As annonce que le Real Madrid va payer les 400 M€ réclamés pour son transfert l’été prochain. Des bruits de couloir assez improbables. En revanche, lorsque Marquinhos et Thiago Silva affichent leurs inquiétudes concernant l’avenir de l’attaquant parisien, Jean-Michel Larqué ne peut s’empêcher de craindre un clash entre Paris et le clan Neymar.

« Ce dont j’ai peur, ce n’est pas tellement une question d’argent, à 200, 300 ou 400 M€. Ce dont j’ai peur, c’est que la petite sérénade qu’a pu faire Neymar, avec son papa, ses avocats et son entourage du côté du Barça il y a neuf mois, il nous la refasse au PSG, a prévenu le consultant sur RMC. Vous connaissez la phrase "on ne retient jamais un joueur contre son gré", donc moi j’ai plutôt peur de ça. »

Larqué et le « cinéma » du Brésilien

« J’ai plein de petits clignotants allumés. Oh ! Ils ne sont pas au rouge écarlate, plutôt à l’orange. Quand j’entends des joueurs dire "non, s’il te plaît, Neymar, ne t’en va pas !" ou "ce serait bien qu’il reste", pourquoi fait-on ce genre de réflexions ? C’est parce que ce sont de petites conversations privées dont sont friands les footballeurs. Je suis très inquiet. Et Neymar ne dément pas. J’ai peur qu’il fasse le cinéma ! Et s’il le fait, le club ne résistera pas », a envisagé Larqué, même si le PSG a déjà prouvé sa force dans différents bras de fer.