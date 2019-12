PSG : Lâcher Mbappé ? Nasser Al-Khelaïfi pose sa première condition

Dans : PSG.

Le patron du mercato au Paris Saint-Germain se nomme à nouveau Leonardo depuis l’été dernier. Mais celui qui détient les cordons de la bourse, c’est bien Nasser Al-Khelaïfi.



Et ce dimanche, Marca effectue une révélation qui en dit long sur une envie du dirigeant qatari d’attirer ce qu’il pense être la prochaine star. En effet, le journal espagnol affirme que l’été dernier, dans le cadre de discussions avec Florentino Pérez et de l’intérêt du Real Madrid pour Neymar mais surtout Mbappé, le président du PSG a fait savoir à deux reprises que si un accord devait un jour avoir lieu, la Maison Blanche aurait sa chance uniquement si Vinicius Junior était inclus dans la transaction. Une volonté farouche qui dérange clairement Florentino Pérez, qui croit en l’ancien de Flamengo, qui avait su se montrer en évidence en Ligue des Champions la saison passée avant de se blesser sérieusement.

Le Brésilien a désormais beaucoup plus de mal à s’imposer, et Zinedine Zidane peine à lui faire confiance. Mais le Real Madrid sera très certainement forcé de faire un choix fort l’été prochain au sujet de son jeune attaquant. Une offre à hauteur de plus de 300 ME pour Kylian Mbappé semble impossible à considérer sur le plan financier, et le meilleur moyen de faire baisser l’addition sera d’inclure Vinicius Junior dans la transaction. Reste aussi à savoir si l’attaquant madrilène parviendra enfin à confirmer ses progrès, ce qui n’est pas le cas actuellement chez les Merengue, et n’aide donc pas sa valeur marchande à flamber. En tout cas, le Real Madrid connait le point faible de Nasser Al-Khelaïfi en vue des futures négociations.