PSG : Cavani veut partir, le PSG a deux énormes pistes !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

C’est la tendance de ces derniers jours : Edinson Cavani pourrait quitter le Paris Saint-Germain au mercato, lassé de ne pas être jugé à sa juste valeur au sein du vestiaire du club.

Malgré l’amour des supporters pour lui, l’international uruguayen pourrait donc être tenté d’aller voir ailleurs. Et forcément, un départ de l’ancien buteur de Naples ouvrirait un gros chantier pour le PSG. Et selon les informations de TF1, deux joueurs seraient ciblés en cas de départ du « Matador » : Robert Lewandowski (Bayern Munich) et Harry Kane (Tottenham). Concernant l’international polonais, il a récemment changé d’agent et s’est tourné vers un certain Pini Zahavi, que les supporters du PSG connaissent bien puisque ce dernier a œuvré pour le transfert de Neymar dans la capitale cet été.

La piste Harry Kane est plus surprenante puisque l’avant-centre anglais de 24 ans n’a pas l’intention de quitter Tottenham, le club de son cœur, où il est actuellement le vice-capitaine derrière Hugo Lloris. Surtout, en cas de départ, il pourrait privilégier un départ au Real Madrid, qui le courtise également. Autant dire que ce sera un gros chantier pour le PSG, qui s’en passerait bien, d’autres postes étant à renforcer…